Tarsus Belediyesi Gençlere Kültür ve Sanat Kursları Düzenledi

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, gençlerin kültür ve sanat alanında kendilerini geliştimesi amacıyla açtığı kurslardan başarı ile mezun olan 115 öğrenciye belgelerini dağıttı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler belgelerini aldı. Tören kapsamında gitar kursu öğrencilerinin mini konseri, Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi Bağlama Kursu öğrencilerinin performansı ve halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Kursiyerler halk oyunları, gitar, İngilizce, resim, Fransızca, Almanca, işaret dili ve satranç kursları gibi farklı alanlarda sertifikalarını alarak başarılarını belgeledi.

"Sosyal ve kültürel etkinlikleri devam edecek"

Kursların önemine değinerek konuşma yapan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, "Elinize emeklerinize sağlık. Hem Mersin Büyükşehir Belediyemizin hem Tarsus Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri devam edecek" dedi.