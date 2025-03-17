Tarsus Belediyesi, Nusret Mayın Gemisi'ni Yeniliyor

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı kapsamında, Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale Kültür Parkı'nda kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar, 18 Mart'ta tamamlanarak halkın ziyaretine açılacak.

Tarsus Belediyesi, yıllar önce atıl durumdan kurtarıp müzeye dönüştürdüğü Nusret Mayın Gemisi'ni, yeni dokunuşlarla daha etkileyici hale getiriyor. Çanakkale ruhunu hissettiren parkta, geminin yanı sıra temsili Çanakkale Şehitliği, Seyit Onbaşı heykeli ve Çanakkale Savaşı'nı simgeleyen çeşitli anıtlar da bulunuyor.

Yenileme kapsamında ilçeye gelen dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik ve ekibi, gemi içindeki balmumu heykellerin restorasyonunu gerçekleştiriyor. Çanakkale destanını anlatan sanat eserlerini yenileyerek ziyaretçilere daha etkileyici bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Adil Çelik, Belediye Başkanı Ali Boltaç'a tarihe ve sanata verdiği önem için teşekkürlerini iletti.

"Tarsus Belediyesi olarak, bu tarihi mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı açıklamada, tarihe ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak,"Manevi değeri yüksek ve bizleri birbirimize bağlayan tarihi eserleri korumak, bizim asli görevlerimiz arasındadır. Çanakkale Zaferi, milletimizin kaderini tayin eden bir dönüm noktasıdır ve Nusret Mayın Gemisi de bu zaferin en önemli kahramanlarındandır. Geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizi şekillendirmek için büyük önem taşır. Biz de Tarsus Belediyesi olarak, bu tarihi mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.

Yenilenen Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale Kültür Parkı, 18 Mart'ta ziyarete açılacak.