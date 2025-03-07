Tarsus'ta 8 Mart Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Tarsus'ta 8 Mart Etkinlikleri Başladı

Tarsus Belediyesi’nin “Tarsus’ta Kadınlar Birlikte Güçlü” mottosuyla düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı. Programın ilk gününde, Belediye Başkanı Ali Boltaç üretici kadınların stantlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

07.03.2025 14:07  Güncelleme: 14:40
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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin "Tarsus'ta Kadınlar Birlikte Güçlü" mottosuyla düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı. Programın ilk gününde, Belediye Başkanı Ali Boltaç üretici kadınların stantlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Tarsus Belediyesi tarafından Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 6-8 Mart 2025 tarihlerinde devam eden kadın emeğine ve dayanışmasına vurgu yapan 8 Mart etkinlikleri, ilçeliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yüz boyamadan atölyelere, halk oyunlarından konserlere kadar pek çok farklı etkinliğin yer aldığı programın ilk gününe Boltaç da katıldı.

Etkinliğin ilk günü işitme engelli bireylerin oratoryosu, seramik ve resim atölyeleri, halk oyunları gösterileri, semah dinletisi, mum yapım atölyesi, Hacivat Karagöz gölge oyunu, ritim konseri, Tarsus Kent Orkestrası ve kadın dayanışmasını simgeleyen etkinliklerle dolu dolu geçti.

Boltaç, 8 Mart'ın dayanışma ruhuna vurgu yaparak kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gücünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Boltaç, "Kadınların çoğunlukta olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Ben bu tür etkinliklerin birliği, beraberliği ve kaynaştırmayı artıracağını düşünüyorum. İnşallah Tarsus'ta bu tür etkinliklerin sayısı artacak. Mesela önümüzdeki hafta Emekli Evi açılıyor. Bir ay sonra okuma salonu açıyoruz. Bu kent 24 Nisan itibarıyla büyük bir ödül kazandı. Tarsus'ta bir gala yemeği olacak. Bu gala da Tarsus Golden Apple ödülünü alacak. Bu kentin sokaklarında cıvıl cıvıl insanlar olacak. Yerli yabancı turistler olacak. Allah nasip ederse sizlere karşı mahcup kalmamak için elimden geleni yapacağım. Birliğimiz beraberliğimiz hep daim olsun. Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta 8 Mart Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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