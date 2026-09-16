Tarsus'ta akrabalar arası kavgada amca terastan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta akrabalar arası kavgada amca terastan düşerek hayatını kaybetti

Tarsus\'ta akrabalar arası kavgada amca terastan düşerek hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada Sait Şahbaz terastan düşerek yaşamını yitirdi, eşi yaralandı. Jandarma, olayla ilgili B.N.Ş'yi gözaltına aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramangülek Mahallesi'ndeki ikamette B.N.Ş. (34) ile amcası Sait (67) ve yengesi Nihal Şahbaz (60) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında B.N.Ş. demirle yengesine saldırdı. Arbede sırasında dengesini kaybeden Sait Şahbaz, terastan düştü.

Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sait Şahbaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan eşini hastaneye kaldırdı.

İkamette inceleme yapan jandarma ekipleri, B.N.Ş'yi gözaltına aldı.

Şahbaz'ın naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Kahramangülek Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: AA

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