Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren bekçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Çakır (37) sabah saatlerinde ikametinde rahatsızlanması nedeniyle özel hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Bekçi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?