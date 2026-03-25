Tarsus\'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Havva Ç. (27), tartıştığı eşi Mehmet Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 civarında Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Mehmet Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, yere yığıldı. Kavga sesini duyup, adrese gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun, göğüs, bacak ve omuz bölgesinden yaralanan Havva Ç., ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havva Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YENİ BARIŞMIŞLAR

Havva Ç.'nin bir süre önce eşi Mehmet Ç. için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çiftin geçen hafta barıştığı, uzaklaştırma kararının da 23 Mart'ta kaldırıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonucu Mehmet Ç., olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.