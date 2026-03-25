Tarsus'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

Tarsus\'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı
25.03.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havva Ç., eşi Mehmet Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Mehmet Ç. gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Havva Ç. (27), tartıştığı eşi Mehmet Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 civarında Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Mehmet Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, yere yığıldı. Kavga sesini duyup, adrese gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun, göğüs, bacak ve omuz bölgesinden yaralanan Havva Ç., ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havva Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YENİ BARIŞMIŞLAR

Havva Ç.'nin bir süre önce eşi Mehmet Ç. için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çiftin geçen hafta barıştığı, uzaklaştırma kararının da 23 Mart'ta kaldırıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonucu Mehmet Ç., olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Tarsus, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 00:16:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.