Tarsus'ta Bisiklet Kazası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

04.03.2026 22:39
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla motorlu bisikletin çarpışması sonucu 10 yaşındaki A.C. öldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C. (29) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon ile M.E. idaresindeki plakasız motorlu bisiklet Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motorlu bisikletin sürücüsünün arkasında bulunan 10 yaşındaki A.C. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

