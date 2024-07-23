Tarsus'ta çıkan anız yangınında zeytin ve narenciye bahçeleri zarar gördü - Son Dakika
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Tarsus'ta çıkan anız yangınında zeytin ve narenciye bahçeleri zarar gördü

Tarsus\'ta çıkan anız yangınında zeytin ve narenciye bahçeleri zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde çıkan anız yangını, zeytin ve narenciye bahçelerine zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve zarar gören alanlar belirlenmeye başlandı.

23.07.2024 23:51
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan anız yangını, zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'nde çıktı. Yakılan anız ateşi kontrolden çıkıp, alevler çevrede bulunan zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Her iki bahçede zarar gören alanın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta çıkan anız yangınında zeytin ve narenciye bahçeleri zarar gördü - Son Dakika

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