Tarsus\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Güncel

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle, bayram coşkusu ilçeye yayıldı. Cumhuriyet Yürüyüşü ile zirveye çıkan kutlamalara, 100 metrelik Türk bayrağı damga vurdu.

29 Ekim, tüm yurtta olduğu gibi Tarsus'ta da coşkuyla kutlandı. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve eşi, Cumhuriyet Yürüyüşü'nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. CHP İlçe yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, muhtarların ve vatandaşların katılım sağladığı yürüyüş, Cengiz Topel Lisesi önünden başlayarak, meşaleler ve coşkulu kalabalığın eşliğinde Atatürk Gösteri Merkezi'ne kadar devam etti.

100 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte, balkonlarından ve pencerelerinden yürüyüşe destek veren vatandaşlar, bayrak sallayarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Tarsus halkı için Cumhuriyet'in büyük bir değer taşıdığını belirten Başkan Boltaç, "Cumhuriyet, hepimizin en kıymetli ortak mirası. Bu mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak için buradayız. Tarsus olarak her zaman Cumhuriyet'in izinde olacağız ve onun değerlerine sahip çıkacağız. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

İrem Derici coşkuyu artırdı

Yürüyüşten sonra sahne alan İrem Derici, şarkıları ve sahne performansıyla Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce kişi, ellerinde bayraklarıyla şarkılara ve marşlara eşlik etti.