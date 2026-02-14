Tarsus'ta Duvar, Park Halinde Araç Üzerine Düştü

1) PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE BAHÇE DUVARI DÜŞTÜ
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.
Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde meydana geldi. 2723 Sokak'ta, St. Paul Meydanı yanında kullanılmayan bir evin dış tarihi duvarı çöktü.
Çöken duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
