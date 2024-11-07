Tarsus'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreste kazı yapılırken kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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