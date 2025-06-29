Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Güney Yılmaz'ın (24) kullandığı 06 CFD 051 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uzman çavuş olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesinin, yarın Niğde'nin Ulukışla ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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