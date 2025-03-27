Tarsus'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Devam Ediyor

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlediği Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nda uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Mantar Yetiştiriciliği Kursu'na katılanlar; istiridye mantarı yetiştiriciliğini hem teorik hem de pratik olarak öğreniyor. Kursiyerler eğitim kapsamında mantar hasadı da yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 88 saatlik eğitim programı sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika veriliyor. Böylece kursiyerler, kendi üretimlerini yaparak ekonomik kazanç elde etme fırsatı buluyor.

Mantar yetiştiriciliği alanında bilgi edinmek ve bu alanda mesleki eğitim almak isteyenler, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Tarsus Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek, belediyenin internet sayfasında yer alan başvuru formu üzerinden de başvuru yapılabilecek.