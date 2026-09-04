Tarsus'ta motosiklet bariyere çarptı, 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Mersin Tarsus'ta otoyol bağlantı noktasında bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Nurettin Kaya (26) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirleyerek cenazesini Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Kaya (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun D-400 kara yolu bağlantı noktasında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Kaya'nın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta motosiklet bariyere çarptı, 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?