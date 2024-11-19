Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
82 Evler Mahallesi'nde, Abdullah B. (32) idaresindeki 01 ARM 821 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin (41) kullandığı 33 AYM 959 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. A.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?