Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.G'nin kullandığı 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü M.G, muavin H.B, yolcular D.Z. ve S.A. yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Otobüs-Tır Kazası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?