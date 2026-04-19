Tarsus'ta Otoyolda Tır Devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle otoyolun Tarsus istikametinde ulaşım aksadı.
Yoldaki aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
