Tarsus'ta Park Halinde Ölü Bulundu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

İsmet Paşa Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, söz konusu kişinin İ.E. (43) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.