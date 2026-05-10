Tarsus'ta Park Halindeki Arabada Ceset Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Çağlayan Caddesi'nde park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobildeki Hamit S'nin (51) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hamit S'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
