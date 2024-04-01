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Mersin Tarsus'ta çıkan yangında restoranda hasar oluştu - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta çıkan yangında restoranda hasar oluştu

Mersin Tarsus\'ta çıkan yangında restoranda hasar oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın, işletmede hasara neden oldu. İsmet Paşa Bulvarı'ndaki işletmede tavuk pişirildiği sırada ızgara bacası alev aldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

01.04.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

İsmet Paşa Bulvarı'ndaki işletmede tavuk pişirildiği sırada ızgara bacası alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, işletmede hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Tarsus'ta çıkan yangında restoranda hasar oluştu - Son Dakika

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