Tarsus\'ta Rüzgar Cami Minaresini Hasar Verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinde hasar oluştu.
İlçede sabah saatlerinde sağanakla başlayan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Çevreli Mahallesi'ndeki caminin minaresi hasar gördü.
Camide onarım çalışması başlatılacağı öğrenildi.
