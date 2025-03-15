Tarsus'ta Semt Pazarlarında Tartı Kontrol Noktaları Kuruldu

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, semt pazarlarında tartı kontrol noktaları kurarak vatandaşların aldığı ürünlerin gramajını doğrulamalarına olanak sağladı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, uygulamanın adaleti sağlamak için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu uygulama ile pazarcı esnafı ve halkımız arasında güven ortamı oluşturuyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, semt pazarlarında tartı kontrol noktası uygulaması başlattı. Zabıta ekipleri tarafından denetlenen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar, alışverişlerinde güvenilir bir kontrol mekanizmasına sahip olacak.

Başkan Boltaç, uygulamaya ilişkin olarak, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Niyetimiz adaleti sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapmasını temin etmek. Bu uygulama ile pazarcı esnafı ve halkımız arasında güven ortamı oluşturuyoruz. Unutmayın, adaletin terazisi şaşmaz. Tarsus Belediyesi olarak bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Tarsus Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Oktay Yılmaz, "Pazarcı esnafı arasında bizim de üyelerimiz var. Tartı kontrol noktalarının kurulmasını destekliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın pazarcılara olan güveni artacak. Dürüst esnafın iyi niyeti bu uygulama ile daha görünür hale gelecek. Tarsus Belediyesi ve Başkan Ali Boltaç'a teşekkür ederiz" diye konuştu.