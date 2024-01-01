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Mersin Tarsus'ta seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan havalimanı servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Sürücü aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Mersin Tarsus\'ta seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı
01.01.2024 - 21:33,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VK 3192 plakalı havalimanı servis otobüsü, Akgedik Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle lastiklerinden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti, yolcuları indirdi.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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