Tarsus'ta sulama kanalında boğulan iki kardeşten Yazen Halaf da hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında gözden kaybolan Suriye uyruklu iki kardeşten 6 yaşındaki Yazen Halaf, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi 9 yaşındaki Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polislerce bulunmuş, iki kardeşin cenazeleri morga kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de dün ağabeyinin boğulduğu sulama kanalından çıkarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazen Halaf, doktorların??????? müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Halaf'ın cenazesi morga konuldu.
Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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