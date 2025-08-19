Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Bağlar Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Rasim Özer'e (28) ait olduğu belirlendi.
Özer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?