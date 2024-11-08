Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan hurma yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cuma E. (41) idaresindeki 31 RBU 64 plakalı hurma yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldükten sonra, araç sürücüsünün cesedine ulaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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