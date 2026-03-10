Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yaramış Mahallesi'nde M.U'nun (55) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, tarlada ilerlediği sırada tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracın altında kalan M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?