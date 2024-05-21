Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde Ali C. (29) idaresindeki 33 ATJ 856 plakalı traktör şarampole devrildi.
Kazada sürücü traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Ali C'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?