Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
