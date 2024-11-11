Tarsus\'ta Yaralı Doğan Tedaviye Alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personelince yaralı halde bulunan doğan tedaviye alındı.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli Yusuf Kemal Rüya ve Yaşar Rüzgar, Akgedik Mahallesi'nde yol kenarında duran doğanın yaralı olduğunu fark etti.

Personel tarafından Tarsus Doğa Parkı'na götürülen kuşun tedavisine başlandı.