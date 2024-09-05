Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tarsus- Ankara Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde M.G'nin kullandığı 70 AS 750 plakalı tır, aynı istikametteki bir tıra çarpıp karşı şeride geçti, 80 M 6450 plakalı minibüs ve 27 DG 666 otomobile çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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