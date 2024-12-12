Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tarsus\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

12.12.2024 20:17
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

D-400 kara yolunda M.G. idaresindeki 33 NB 751 plakalı kamyon, N.T'nin kullandığı 33 S 0518 plakalı servis midibüsü ile 27 AUG 542 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servis midibüsünün sürücüsü N.T, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sürücü N.T. ile aynı midibüsteki 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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