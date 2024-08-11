Tarsus Yaz Akşamları Şenliği Başladı

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(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tarsus Yaz Akşamları Şenliği' vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Tarsus Belediyesi, yaz döneminde de etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, 'Tarsus Yaz Akşamları Şenliği'ni her cumartesi Atatürk Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Her cumartesi 18.30-00.30 saatleri arasındaki etkinlik, açık hava sineması, eğlence parkurları, çocuklara yönelik oyun alanları ve çeşitli ikramlarla dolu dolu geçiyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç, Amacımız, şehrimizi sadece gündüz değil, akşamları da canlı tutmak. Tarsus artık akşamları da yaşayan bir kent olacak" dedi. Başkan Boltaç, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.