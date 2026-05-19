Tarsus'ta katledilen 6 kişi toprağa verildi, gözyaşları sel oldu

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Tarsus'ta Metin Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu'nu cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 5 kişinin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilirken, TIR şoförü Gökay Sefiloğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

Mezarlıktaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana ve Mersin milletvekilleri, ölenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tabutları yan yana konulan 5 kişi için Tarsus Müftüsü Murat Akçay, ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay'ın cenazeleri götürüldükleri köylerinde toprağa verildi.