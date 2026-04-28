Tasarruf finansman sektörü 654 şube ve 9 bin istihdamla büyüyor

Son yıllarda finansman piyasalarında yaşanan erişilebilirlik zorlukları, bireyleri tasarruf finansman modeline yöneltiyor. Sektörün 2025 verileri, bu yönelimin geçici bir eğilim değil, önemli bir dönüşüm süreci olduğunu gösteriyor. Sektör, 654 şubelik ağ ve 9 bini aşan istihdama ulaşarak orta gelir grubunun konut ve araç ediniminde stratejik çözüm ortağı konumunda.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Tasarruf Finansman Sektörü Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan, krediye erişim koşullarının değiştiği bu dönemde finansmana yönelik tercihlerin daha disiplinli ve öngörülebilir modellere kaydığını belirtti. Özcan, tasarruf finansman modelinin artık bir alternatif olmaktan çıkarak yapısal bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

Özcan, modelin finansmanı bir süreç olarak ele almasıyla ayrıştığını ve bireylerin karar alma süreçlerinde daha fazla kontrol sağladığını ifade etti. 2025 verilerine göre sektör, 654 şube ve 9 bin 432 kişilik istihdam kapasitesine ulaşırken, 1 milyonu aşan kişinin konut, araç ve iş yeri edinim süreçlerine dahil oldu. Özcan, kurumsallaşma açısından yeni bir eşiğe ulaşıldığını, kamu sermayeli yapının sektöre girmesinin güvenilirliği artırdığını söyledi.

Özcan, konut ve araç edinimi gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı kolaylaştıran sistemin makro ölçekte dengeleyici rol üstlendiğini belirterek, önümüzdeki dönemde dijitalleşme, müşteri deneyimi ve ürün çeşitliliğinin öne çıkacağını ifade etti.