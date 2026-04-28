Tasarruf finansman sektörü 654 şube ve 9 bin istihdamla büyüyor

28.04.2026 00:39
Finansmana erişimdeki zorluklar, bireyleri tasarruf finansman modeline yönlendiriyor. Sektör, 654 şube ve 9 bin 432 kişilik istihdamla orta gelir grubunun konut ve araç ediniminde stratejik çözüm ortağı haline geldi.

Son yıllarda finansman piyasalarında yaşanan erişilebilirlik zorlukları, bireyleri tasarruf finansman modeline yöneltiyor. Sektörün 2025 verileri, bu yönelimin geçici bir eğilim değil, önemli bir dönüşüm süreci olduğunu gösteriyor. Sektör, 654 şubelik ağ ve 9 bini aşan istihdama ulaşarak orta gelir grubunun konut ve araç ediniminde stratejik çözüm ortağı konumunda.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Tasarruf Finansman Sektörü Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Özcan, krediye erişim koşullarının değiştiği bu dönemde finansmana yönelik tercihlerin daha disiplinli ve öngörülebilir modellere kaydığını belirtti. Özcan, tasarruf finansman modelinin artık bir alternatif olmaktan çıkarak yapısal bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

Özcan, modelin finansmanı bir süreç olarak ele almasıyla ayrıştığını ve bireylerin karar alma süreçlerinde daha fazla kontrol sağladığını ifade etti. 2025 verilerine göre sektör, 654 şube ve 9 bin 432 kişilik istihdam kapasitesine ulaşırken, 1 milyonu aşan kişinin konut, araç ve iş yeri edinim süreçlerine dahil oldu. Özcan, kurumsallaşma açısından yeni bir eşiğe ulaşıldığını, kamu sermayeli yapının sektöre girmesinin güvenilirliği artırdığını söyledi.

Özcan, konut ve araç edinimi gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı kolaylaştıran sistemin makro ölçekte dengeleyici rol üstlendiğini belirterek, önümüzdeki dönemde dijitalleşme, müşteri deneyimi ve ürün çeşitliliğinin öne çıkacağını ifade etti.

Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti

00:06
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
23:12
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
23:06
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
