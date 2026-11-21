(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, kademeli emeklilik talep eden yurttaşların yaşadığı mağduriyete dikkati çekerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi. Taşcıer, "İş barışından ne istiyorsunuz? Çalışanı niye sefalete mahkum, emekliyi neden ele güne muhtaç ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, kademeli emeklilik talep eden yurttaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklama yaptı. Taşcıer, emeklilikte bir günlük farkın yıllarca süren hak kaybına yol açmasını eleştirerek, iktidarın kademeli emeklilik konusunda somut bir adım atmadığını belirtti.

Taşcıer, bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a kademeli emeklilik konusunda ne düşündüğünü sorduğunu, Bakan'ın yanıtında 1999 ve 2008'deki düzenlemeler, EYT ve aktüeryal dengeden söz ettiğini ancak sorunun çözümüne ilişkin yanıt vermediğini ifade etti. Sosyal güvenlik sisteminin tarihçesinin anlatılmasına gerek olmadığını belirten Taşcıer, mağduriyet yaşayan yurttaşların mevzuatı zaten bildiğini ve yaşadıkları eşitsizliğin giderilip giderilmeyeceğini öğrenmek istediğini kaydetti.

Bakan Işıkhan'a yönelttiği soruları yineleyen Taşcıer, "Sayın Bakan, iktidarın aktüeryal dengesi bozulmasın diye insanların hayatındaki bütün dengeleri niye bozuyorsunuz? İş barışından ne istiyorsunuz? Çalışanı niye sefalete mahkum, emekliyi neden ele güne muhtaç ediyorsunuz. EYT düzenlemesini siz yasalaştırdınız. Onu da seçim yatırımı olarak yaptığınız için elinize yüzünüze bulaştırdınız" dedi.

Taşcıer, Bakan Işıkhan'a bir günlük farkın yıllar süren hak kaybı yaratmasını adil bulup bulmadıklarını açıklaması çağrısında bulunarak, kademeli emeklilik çalışması olup olmadığı sorusunun net biçimde yanıtlanmasını istedi.

YENİ Parti olarak seçim etkisi yaratacak düzenlemeler yapmayacaklarını bildiren Taşcıer, "Dünün eşitsizliğini giderirken yarın yeni bir eşitsizliğe kapı açmayacağız. Bütün kuşakların haklarını gözeten adil, kalıcı bir düzenlemeyi yeni parti olarak iktidarımızda mutlaka hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.