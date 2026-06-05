Taşcıer: Nafaka İptali Kadın Yoksulluğunu Artırır - Son Dakika
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Taşcıer: Nafaka İptali Kadın Yoksulluğunu Artırır

05.06.2026 12:13
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Gamze Şengel Taşcıer, nafaka düzenlemesinin iptali ile kadınların yoksulluğunun büyüyeceğini savundu.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, AYM'nin "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptali kararına ilişkin, Türkiye'de kadın hakları söz konusu olduğunda AK Parti iktidarının siyasi ajandasının toplumsal gerginlikler ürettiğini savunarak, "Sosyal devlet zayıflarken ve kadın istihdamı artmazken nafaka hakkını daraltan her düzenleme kadın yoksulluğunu büyütme riski taşır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka" düzenlemesinin iptali kararına ilişkin açıklama yaptı. Taşcıer, kararın hangi anayasal gerekçelerle ve hangi sınırlar içinde alındığını gerekçeli karar yayımlandığında göreceklerini belirterek, Türkiye'de kadınların kazanılmış hakları söz konusu olduğunda AK Parti iktidarının siyasi ajandasının toplumsal gerginlikler ürettiğini kaydetti.

Taşcıer, iktidarın kadın haklarına yönelik geçmiş politikalarını eleştirerek, "Çünkü karşımızda, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan bir iktidar var. Kadınların yaşam hakkını koruyan mekanizmaları zayıflatan bir iktidar var. Kadını eşit yurttaş olarak görmek yerine aile içindeki rolü üzerinden tanımlayan bir siyasal anlayış var. Yıllardır kadınların elde ettiği her hakkı bir şekilde tartışmaya açan, kadının kamusal alandaki varlığını ve kimliğini hedef haline getiren Erdoğan rejimi var" diye konuştu.

"MİLYONLARCA KADIN, BOŞANMA SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYOR"

Nafaka meselesinin siyasi bir nitelik taşıdığına dikkati çeken Taşcıer, Türkiye'deki milyonlarca kadının yıllarını çocuk bakımına ve görünmeyen emeğe verdiğini ifade etti. Kadınların boşanma sonrasında çoğu zaman yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Taşcıer, "Kadınların işgücüne katılımını artırmak için ne yaptınız? Ücretsiz ve nitelikli kreşleri ne kadar yaygınlaştırdınız? Eşit işe eşit ücret konusunda hangi adımları attınız? Kadın yoksulluğunu azaltmak için hangi sosyal politikaları hayata geçirdiniz? Bu soruların hiçbirine güçlü bir cevap veremeyenlerin ilk gündemi nafaka oluyorsa, elbette bu iptalin arkasındaki siyasi niyeti sorgularız" ifadelerini kullandı.

Asıl meselenin yalnızca nafakanın süresi olmadığını, nasıl bir toplum istendiği sorusu olduğunu dile getiren Taşcıer, "Kadınların ekonomik olarak güçlü olduğu, kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olduğu bir Türkiye mi kuracağız? Yoksa boşanmanın ekonomik bedelini büyük ölçüde kadınların sırtına yükleyen bir düzeni mi derinleştireceğiz?" sorularını yöneltti.

"KADINLARIN ELDE ETTİĞİ HAKLARI BUDAYAN KUŞATMAYA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Taşcıer, gelecek dokuz aylık süreçte iktidarın TBMM'ye nasıl bir yasal düzenleme getireceğini takip edeceklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Açık söylemek gerekir ki AKP'nin kadın hakları konusundaki sicili nedeniyle kimse bu sürece kayıtsız ve kaygısız yaklaşamaz. Eğer amaç gerçekten hakkaniyeti sağlamaksa, bunun yolu ekonomik olarak güçsüz duruma düşen kadınları daha da kırılgan hale getirmek değildir. Türkiye'de sosyal devlet zayıflarken, kadın istihdamı yeterince artmazken, kreş hizmetleri yaygınlaştırılmazken, eşit işe eşit ücret sağlanmazken ve bakım yükü kamusal politikalarla paylaşılmazken, nafaka hakkını daraltan her düzenleme kadın yoksulluğunu büyütme riski taşır. Önceliğimiz kadınların yoksulluğa sürüklenmediği, eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşamlarını sürdürebildiği bir Türkiye'dir. Kadınların yıllar içinde elde ettiği hakları birer birer budayan bu kuşatmaya sessiz kalmayacağız."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşcıer: Nafaka İptali Kadın Yoksulluğunu Artırır - Son Dakika

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