Taşeron İşçiler İBB\'yi Protesto Etti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri, taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği gerekçesiyle yaptığı eylemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etti.

İBB'nin cenaze hizmetleri, süt dağıtımı, servis ve makam gibi alanlarında şoförlük yapan alt işveren şirketi Platform Turizm AŞ'de çalışan işçiler, belediyenin Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasının yanındaki 50. Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

"Toplu iş sözleşmesi eksiksiz uygulansın, taşeron işçiler kadroya alınsın" pankartı açan işçiler, "Taşeronun kölesi olmayacağız" ve "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları attı.

İşçilerin bağlı olduğu TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, yaptığı açıklamada, alt işveren şirketi işçisi şoförlerin, belediye işçileriyle yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen "üvey evlat" muamelesi görmeye devam ettiğini söyledi.

İBB bünyesinde yaklaşık 100 bin çalışan bulunduğunu, bunların bir bölümünün memur, bir bölümünün kadrolu işçi olduğunu, bir bölümünün ise belediye iştiraki şirketlerde görev yaptığını hatırlatan Türkmen, şöyle devam etti:

"Ancak hala az sayıda bir grup çalışan da taşeron şirketlerin kadrosunda gösterilmektedir. Platform Turizm AŞ bünyesinde çalışan ve sendikamız üyesi olan 524 işçi de bu taşeron şirket çalışanı olanlar arasındadır. İçlerinde 20 yılı aşkın süredir İBB hizmetinde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Yıllardır verilen sözlere rağmen taşeron işçiler, belediye şirketleri bünyesine alınmamış, aynı işi yaptıkları çalışma arkadaşlarından farklı uygulamalara maruz bırakılmıştır."

Taşeron işçilerin, yıllardır hak ettikleri değeri görmediğini ve emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Türkmen, "İş yerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine rağmen, işçilerin hakları sistematik biçimde ihlal edilmektedir. Sendikamızın yetkili olduğu iş yerinde ikinci yıl ücret zamları eksik uygulanmaktadır. Toplu iş sözleşmesi gereğince gece çalışmasından sayılan saatlerin ücretinin yüzde 10 zamlı ödenmesi gerekirken yaklaşık 8 aydır bu ödeme yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fazla mesai uygulamalarında da ciddi hak kayıpları yaşandığına işaret eden Türkmen, "İşçiler yoğun şekilde fazla mesai yapmalarına rağmen şirket tarafından keyfi sınırlar belirlenmekte ve fazla çalışma ücretleri eksik ödenmektedir. Toplu iş sözleşmesinde 'hafta sonu çalışmalarının yüzde 100 zamlı ödeneceği' açıkça belirtilmesine rağmen, hafta sonu yaptırılan fazla mesailer için yüzde 60 olan hafta içi mesai ücreti ödenmektedir." diye konuştu.

"Eksik ödenen ücretler ve alacaklar derhal işçilere ödenmelidir"

Belediye işçilerinin haftada 40 saat, taşeron işçilerinin ise haftada 45 saat çalıştığına değinen Türkmen, buna karşın taşeron işçilerinin, belediye şirketi çalışanlarının ücretlerinin yarısını aldığını vurguladı.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Kimi 20 yıllık kimi daha kısa süreli olmak üzere yıllardır İBB bünyesinde çalışan bu işçilere defalarca kadro sözü verilmiştir. Ancak verilen sözler tutulmamış, taşeron işçiler yıllardır belirsizlik ve eşitsizlik içerisinde çalışmaya mahkum edilmiştir. Sendikamız tarafından, Platform Turizm AŞ ve İBB yetkilileriyle defalarca görüşmeler yapılmış, sorunların çözümü ve toplu iş sözleşmesinin eksiksiz uygulanması talep edilmiştir. Ancak ne şirket yönetimi ne de belediye yetkilileri bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretmemiştir. İşçilerin haklı talepleri görmezden gelinmiş, toplu iş sözleşmesinin hükümleri uygulanmamıştır."

Ayrıcalık değil eşitlik istediklerini, lütuf değil haklarını talep ettiklerini dile getiren Türkmen, "Taleplerimiz açıktır. Toplu iş sözleşmesinin tüm hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır. Eksik ödenen ücretler ve alacaklar derhal işçilere ödenmelidir. Gece çalışma ücretleri, fazla mesai ücretleri ve geçici görev yollukları sözleşmeye uygun şekilde ödenmelidir. Platform Turizm işçileri banka promosyonu dahil diğer belediye çalışanlarının yararlandığı tüm haklardan eşit şekilde yararlanmalıdır." dedi.

Türkmen, taşeron işçilerin kadro sorunu çözülene ve hakları eksiksiz teslim edilene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal ise işçilerin haklarını alabilmesi için bugün basın açıklaması yaptıklarını, gerekirse oturma eylemi gerekirse de açlık grevi yapacaklarını söyledi.