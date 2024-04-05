Taşkent ilçesinde belediye başkanı seçilen Mehmet Acar göreve başladı

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Taşkent ilçesinde belediye başkanı seçilen Mehmet Acar, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Acar, Taşkent Belediyesi önünde düzenlenen törenle görevi Osman Arı'dan devraldı.

Acar, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür eden Acar, "Her zaman halkla iç içe olacağız. Kapımız herkese açıktır. Hatta gerekirse kapıyı söküp atacağım. Söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirmek için çalışmalara bugünden itibaren başlıyorum." dedi.

Acar, daha sonra makam odasına geçerek tebrikleri kabul etti.