Taşkent Havalimanı 2023\'te 10 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Özbekistan'ın başkentinde yer alan Taşkent Havalimanı, 2023 yılında 10 milyon yolcuya hizmet verdi.

Özbekistan Airports Devlet İşletmesi, geçen yıl Taşkent Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Açıklamaya göre, Taşkent Havalimanı geçen yıl ilk defa 10 milyon yolcuyu ağırladı.

Buna göre, Taşkent Havalimanı'nın geçen yıl hizmet verdiği yolcu sayısı 2022'ye göre yüzde 27 artış gösterdi.

Orta Asya'nın en büyük havalimanlarından biri olan Taşkent Havalimanı, 2022 yılında 7 milyon 900 bin yolcuya hizmet vermişti.