Taşkın Kontrolü İçin Yeni Adımlar

'YAKLAŞIK 20 MİLYON DEKAR ALANDA TAŞKIN KONTROLÜ SAĞLAMAKTAYIZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bahçesinde düzenlenen 'Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, "Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle suya bağlı afetlerin sıklığı, şiddeti ve etki alanı maalesef kayda değer bir artış göstermektedir. Çok yakından şahit olduğumuz kuraklık hadiseleri, orman yangınları ve taşkınlar, sadece vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini değil, dünyayı paylaştığımız tüm canlıları da etkilemekte, büyük acılara sebep olmaktadır. Taşkınlar, ülkemizde ne yazık ki depremlerden sonra en çok can ve mal kaybının yaşandığı afetler olarak öne çıkıyor. DSİ, taşkın problemleri olan havzaları etüt ederek hem yapısal hem de taşkın önleyici tedbirleri belirleyen öncü kurumumuzdur. Barajlar ve taşkın kontrol tesisleri inşa ederek yaklaşık 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

'YEŞİL KARINCALAR' BÜYÜK ROL ÜSTLENMEKTEDİR'

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, yüksek risk taşıyan illerde geçirgen tersip bentleri, moloz bariyerleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Taşkınlarla mücadelemizde en güncel teknolojileri kullanarak, afetleri önceden tahmin edebilmeyi ve zararları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda hizmete aldığımız Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) sayesinde, aşırı yağışlar sonrası derelerimizdeki ani su yükselmelerini radar sensörleri ile tespit ederek, ilgili birimlerimize anında bildiriyoruz. Örneğin; Giresun'da 10 Temmuz 2023'te yaşanan taşkın afetinde, Terme Çayı'nda 26 Mart ve 7 Temmuz 2024'te yaşanan olaylarda, TEUS sayesinde, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi ve iş makinelerimizle hızlı müdahalede bulunulması sağlanmıştır. Bu ve benzeri birçok müdahale TEUS sayesinde gerçekleşmiş, olası büyük felaketlerin önüne geçilmiştir. DSİ'nin taşkınlarla mücadelesinde 'Yeşil Karıncalar' olarak anılan iş makinelerimiz, büyük bir rol üstlenmektedir. Onlar, taşkın öncesi dere yataklarını temizleyen, afet anında en ön saflarda mücadele eden ve sonrasında yaraları sarmak için durmadan çalışan kahramanlardır" diye konuştu.

'KAZICI YÜKLEYİCİ SAYIMIZI 91'E ÇIKARIYORUZ'

Bakan Yumaklı, "DSİ Makine Parkı, son alımlarla birlikte 3 bin 925 adede ulaşan makine ve ekipman sayısıyla, afet bölgelerinde hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması bakımından ülkemiz için büyük bir avantajdır. Bugün, bu devasa filoya 50 adet kazıcı yükleyici ekliyoruz. Bu makineler özellikle kanal açma, temizlik ve yükleme gibi temel görevlerin yanı sıra büyük makinelerin giremediği dar alanlarda da görev yapabilecek özelliklere sahiptir. Lastik tekerlekli olmaları sayesinde, olay yerlerine hızlıca intikal edebilmeleri, şehir içi sel ve taşkınlarda büyük avantaj sağlamaktadır. Bu alım sayesinde, mevcutta 41 olan kazıcı yükleyici sayımızı 91'e çıkarıyoruz. Bu makinelerin 0-10 yaş yaşlılık oranını, yüzde 7'den yüzde 58'e yükselterek makine parkımızı gençleştiriyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından araçları inceleyerek, kazıcı yükleyicilerin arasında basın mensuplarına poz verdi.

Gizem CENGİL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,