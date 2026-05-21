Taşkın Riski İçin Önlemler Alındı

21.05.2026 02:31
AFAD, Almus Barajı'ndaki su seviyesi artışı nedeniyle taşkın riski için çeşitli önlemler alındığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Almus Barajı'nda dolusavaktan gelen suyun seviyesinin beklenenden fazla artması riskine karşı her türlü önlemin alındığını bildirdi.

Tokat Devlet Hastanesi karşısında, taşkın riski nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Pehlivan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Yeşilırmak çevresindeki önlemler hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına erişmesi ve Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesi nedeniyle Kelkit ve Yeşilırmak Vadisi'nde su seviyesinin yükseldiğini, taşkınlar yaşandığını söyledi.

Risk odaklı bir anlayışla hizmetleri yerine getirdiklerini belirten Pehlivan, "Burada en çok bilinen planımız Türkiye Afet Müdahale Planı, kısa adıyla TAMP biliyorsunuz, devreye sokuluyor. Bu yaşadığımız, Tokat özelinde yaşadığımız afetler ve afet riskine karşı da bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı." dedi.

Risk analizlerinin seri bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Özellikle su yatakları söz konusu olduğu için DSİ ile çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. Son 5 gün içerisinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Kızılay ve STK'ler de dahil olmak üzere toplamda da 529 araç, bunlar içerisinde başta iş makineleri var. Bunun yanında yine biz Afet Acil Durum Yönetim Merkezinden gelen talepler doğrultusunda destek illerden, başta çevre iller olmak üzere temin ettiğimiz motopomplar, dalgıç pompalar, botlar, amfibik araçlar vesaire bunların hepsini buraya yönlendirdik ve anbean bir yandan su seviyeleri takip edildi. Dronlar devredeydi, hala daha devrede. 24 saat esaslı bu tahkimatı hem personel aracıyla hem de teknolojik imkanları da kullanarak yapıldı."

Taşkın korumaya yönelik tahkimatların yapıldığına değinen Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı.

Bugün itibarıyla 464 hanede tahliye çalışması yapıldığını anlatan Pehlivan, "Toplamda da yaklaşık 850, son rakam 842 idi, vatandaşımız kamu misafirhanelerinde misafir edildi. Başka alternatif imkanlar olan, akrabalarının yanında olanlar da oralara gitti. Tabii hayvanları, bu afetlerde kesinlikle onları da ihmal etmiyoruz. Büyükbaş, küçükbaş, 10 bin 333 büyükbaş hayvan, 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan, 2 bin 500 civarında da arı kovanı tahliyeleri gerçekleştirildi." diye konuştu.

Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarların geldiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 civarında ihbar gelmişti. Bunların 206'sı su baskını olan evlerle ilgiliydi. Bunların hepsine müdahale edildi. Su baskını yaşanan evlerde hem bizim yönlendirdiğimiz, AFAD tarafından yönlendirdiğimiz ekipler, hem belediyemizin ekipleri, hem valiliğimizin yine yönlendirdiği ekiplerle buralarda tahliyeler yapıldı. 42 iş yerinde aynı şekilde tahliyeler yapıldı. Dolayısıyla Almus Barajı'nın dolusavaktan gelmesi muhtemel beklenenden de fazla su seviyesinin de artması riskine karşı her türlü önlem alındı ve bugün itibariyle bu önlemler sayesinde çok şükür herhangi bir kaybımız yok."

Pehlivan, süreci Ankara'dan anbean zaten takip ettiklerini koordinasyonu yerinde görmek adına Tokat'a geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 02:33:01. #.0.4#
