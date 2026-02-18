Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu arazide mahsur kalan çiftçi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı.
Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Koçarlı ilçesindeki bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.
Kasaplar mevkisinde taşkın nedeniyle çiftliğinde mahsur kalan Abdullah Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Bölgeye ulaşım güç olunca Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter sevk edildi.
Helikopterle kurtarılan Abdullah Ö, güvenli alana bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Taşkın sonucu mahsur kalan çiftçi helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
