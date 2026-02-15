Taşkınlara Karşı Tedbirler Alınıyor

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Ülke genelinde 18 ilde taşkınlar meydana geldi. DSİ ekipleri 604 iş makinesi ve 881 personel ile arazide. Devletimizin kurumları güçlüdür, kudretlidir. En az zararla afetin atlatılması için çabalıyoruz. En büyük tesellimiz şu ana kadar bir can kaybı söz konusu değil" dedi.

Muğla'nın Dalaman Çayı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Gizligider, Türkiye'de son günlerde yoğun bir yağışın söz konusu olduğunu belirtip, "Geçen yıla göre bugün itibarıyla yağışlar yüzde 66 arttı. Bizim için harika bir haber. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda da bu yılın yağış ortalaması arasında da yüzde 16 bir artış var. Yeni normale bizim uyum göstermemiz gerekiyor. Tüm dünyada buna bir değişiklik; iklim değişikliği deniyor. Özellikle de Akdeniz çanağı ülkeleri bundan çok fazla etkilendi. Türkiye olarak bizler de etkilenmekteyiz. Bundan sonra afetler olmasın. Ancak bizim hazırlığımız bundan sonra olacaklara göre de olacaktır. En büyük müdahale, en büyük çözüm önerisi Tarım Sigortaları Havuzu'dur (TARSİM). Muğla'da belli bir oranda TARSİM'imiz var. Yeterli bulmuyoruz. Bitkisel üretimde Muğla'da TARSİM oranı yüzde 10, seracılıkta yüzde 30, hayvancılıkta yüzde 60, arıcılıkta biraz daha yüksek bir oran" dedi.

'EN AZ ZARARLA AFETİN ATLATILMASI İÇİN ÇABALIYORUZ'

Çiftçilere seslenen Ebubekir Gizligider, "Kesinlikle sizlerden istirham ediyorum. Her birinize rica ediyorum. Özellikle üreticilerimize sesleniyorum. Bundan sonra da bu doğa olaylarının yaşanması muhtemeldir. 13 Nisan gecesi Türkiye'de 67 vilayette don olayı yaşandı. 8 saati aşan ve eksi 20'lere kadar uzanan ve aralıksız olarak bu don meselesinden dolayı hem enflasyona yansıma hem birçok ürüne ulaşamadık. Diğer taraftan öyle bir zaman geliyor ki kışın ani sıcaklıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Yazın ani soğumalarla karşılaşabiliyorsunuz. Normal denen bu yeni dünya düzeninde, yeni iklim düzeninde bundan sonra da yaşanılası muhtemel riskler vardır. Devletin prim desteği yüzde 50 ile başlıyor, yüzde 70'e kadar uzanıyor. 12-13 Şubat tarihleri arası çok yoğundu. Ülke genelinde 18 ilde taşkınlar meydana geldi. DSİ ekipleri 604 iş makinesi ve 881 personel ile arazide. Devletimizin kurumları güçlüdür, kudretlidir. En az zararla afetin atlatılması için çabalıyoruz. En büyük tesellimiz şu ana kadar bir can kaybı söz konusu değil" diye konuştu.

'MUĞLA'DA BUGÜNE KADAR 11 BİN 500 TAŞKIN KORUMA TESİSİ YAPTIK'

Gizligider, Muğla'da bugüne kadar 11 bin 500 taşkın koruma tesisi yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bunlar olmasaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabı kritik. O zaman her yer çok daha büyük bir felaketle, can kaybıyla ve katlanır şekilde mal kaybıyla karşılaşacaktı. Dalaman Akköprü Barajı'nın son yağışlarla maksimum işletme seviyesine gelmesi söz konusu. Bundan sonrasının taşması söz konusu olur. Bu olmasın diye şu an saniyede 342 metreküp su Dalaman Çayı'na kontrollü olarak veriliyor. Dalaman Çay'ı seti onarımı içinde bugüne kadar 17 iş makinesi ve 27 personelle çalışmamız sürüyor. Muğla'ya Devlet Su İşleri ile 5,7 milyarlık bir yatırım yapmışız. 63 adet taşkın kontrol tesisi yapıldı ve 70 bin dekar alan taşkından korundu. 3,5 milyarı aşkın bir maliyette 26 yeni taşkın kontrol projesi ve yeni taşkın yaşanan lokasyonlarda hazırlanan projelere ilişkin olarak tedbirler alınmaya devam edecek. Bir yandan yaptıklarımız bir yandan da yeni yapacaklarımız var. 2 milyar maliyet ile Boğalar Seki Barajı'nda inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. 363 milyon lira maliyetle Ula'da içme suyu tesisleri işinde inşaat çalışmalarına başladık. 1,6 milyar lira maliyetle Yatağan'a hizmet verecek olan Yatağan 2'nci Girne Barajı işini 15 Ağustos 2025'te tamamlayarak su tuttuk. İnşallah açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Onu da şimdiden buyurmuş olalım. Fethiye Kesikkapı Mahallesi Şıkvan Deresi ıslahı işi var. Onu da yatırım programına almış bulunuyoruz. "

Ebubekir Gizligider'e, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve daire müdürü eşlik etti.