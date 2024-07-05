Taşköprü Belediye Başkanı LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti - Son Dakika
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Taşköprü Belediye Başkanı LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilçede ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye etti. Arslan, düzenlenen törende öğrencilere başarılarını kutlayarak, geleceklerinin teminatı çocukların başarılarını taçlandırmak adına hediye verdiklerini belirtti.

05.07.2024 10:45
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilçede ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Taşköprü Belediye Başkanlığında düzenlenen törende Arslan, ilçe birincisi ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi Gökalp Şükrü Taşay, ikinci Zülal Yüksel ve üçüncü Yağız Eymen Kıyak'a bisiklet hediye ederek başarılarını kutladı.

Arslan, geleceklerinin teminatı çocukların başarılarını taçlandırmak adına hediye verdiklerini dile getirerek, "Evlatlarımızın başarıları bizlerin en güzel gurur kaynağıdır. Geleceğin liderleri, yarının mimarları onlar. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Belediye Meclis Üyesi Refika Çınar ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşköprü Belediye Başkanı LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti - Son Dakika

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