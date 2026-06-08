Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden ırmağa düşen çocuk yaralandı.
Gökırmak üzerindeki köprüden geçen 4 yaşındaki Aziz A, ırmağa düştü.
Akıntıya kapılarak sürüklenen Aziz A, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye götürdü.
Son Dakika › Güncel › Taşköprü'de Çocuk Köprüden Düşüp Yaralandı - Son Dakika
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