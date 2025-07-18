Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ata Duman'ın (54) kullandığı yabancı plakalı otomobil, ???????Tepedelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Taşköprü'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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