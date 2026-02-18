Taşköprü\'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ö.Ç.E. (18) idaresindeki 37 HE 001 plakalı otomobil Süleyman Demirel Caddesi üzerinde elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü Ö.Ç.E. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
