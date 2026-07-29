Taşköprü'de Roma Villası Mozaikleri Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
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Taşköprü'de Roma Villası Mozaikleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Taşköprü\'de Roma Villası Mozaikleri Gün Yüzüne Çıkıyor
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Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde Roma villasının mozaikleri çıkarılıyor, turizme kazandırılacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda Roma villasının zemin mozaikleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Anadolu'nun en büyük üç Roma villasından biri olarak değerlendirilen yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip yapıda geçen yıl başlatılan çalışmaların devamında zemin mozaiklerinin ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik kazılar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında mozaiklerin önemli bölümünün çıkarılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Pompeiopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, gazetecilere, Roma Villası'ndaki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yapının, Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olarak sınıflandırıldığını anlatan Eliüşük, şunları kaydetti:

"Roma villamız, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana sahip ve bu ölçüleriyle Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olarak öne çıkıyor. Bu villada 'triclinium' diye adlandırdığımız misafir odası olarak kullanılan 112 metrekare alanı kaplayan odanın zemin mozaiklerinin onarma çalışması devam ediyor. 2025'te yaklaşık 10 metrekarelik bir alanı tamamlamıştık. 2026'daki hedefimiz geri kalan bölümlerin onarımını gerçekleştirmek. Bu kapsamda 4 aylık bir çalışma programı belirledik ve bu süreçte yapabileceğimiz kadarını tamamlamaya çalışacağız."

Eliüşük, kazıların turizme de katkı sağlayacağına işaret ederek, "Biz, burada bir turizm altyapısını da oluşturuyoruz. Hedefimiz, Kastamonu'nun, Anadolu'nun ve Kuzey Karadeniz'in turizm altyapısına yeni bir destinasyon kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Roma villası kazı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Eliüşük, şöyle devam etti:

"Kazılar henüz bitmedi. Yani biz, şu anda 3 bin metrekarelik bir yapıdan bahsediyoruz ama bu yapı daha da büyüme ihtimali var. Şu anda mevcut verilerle görüntü onu gösteriyor. Kuzey Anadolu'da ya da Batı Karadeniz'de bu ölçülerde bir villa henüz tespit edilmedi. Buranın, yönetici sınıftaki bir kişiye ait olduğunu düşünüyoruz. Şu an burada İtalyan ekiple birlikte çalışıyoruz. Yapının önemi hem ölçüleri hem de içindeki zemin mozaiklerinin işçilik kalitesi bize bunu gösteriyor. İşçilik kalitesine baktığınızda bugün hem Zeugma'da hem de Anadolu'nun önemli antik kentlerinde gördüğümüz zemin mozaiklerinden hemen hemen aynı kalitede yüksek işçiliğe sahip zemin mozaiklerini görüyoruz. Bu yapının önemini artırıyor."

Eliüşük, yapının yaklaşık 400 yıl boyunca kullanıldığına dikkati çekerek, "Yapının, milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığına ve 6. yüzyıla kadar kesintisiz kullanıldığına dair veri buluyoruz. Bu sözü edilen 400 yıllık arkeolojik verinin içinde barındırması hem kentin tarihini belirlememizde hem de kentin geçirdiği tarihi süreci irdelememizde bizim için de önemli. Bu yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Taşköprü, Kültür, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de Roma Villası Mozaikleri Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika

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