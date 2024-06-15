Taşköprü'de Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçların dalları koparak araçların üzerine düştü.
Üstütlar Mahallesi'nde bir binanın çatısının bir evin çatısına düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yollara ve araçların üzerine düşen ağaç dallarını temizledi.
Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.
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